Хронічне недосипання та нічний терор: як зросла тривалість тривог у столиці (графіка)

У вересні кияни провели майже 10 діб під загрозою повітряних атак та під обстрілами

У соцмережах активно обговорюють тривалість повітряних тривог у столиці, через які киянам усе важче відновлювати сили та нормальний сон. Приводом для дискусій став допис журналіста Владислава Головіна, інформує «Главком».

«Шановні кияни та гості столиці. Якщо вам вдається висипатися, відпочивати та відновлюватися, то дайте контакти свого дилера», – поіронізував Головін, додавши інфографіку, згенеровану штучним інтелектом.

Тривалість повітряних тривог у Києві у 2026 році інфогафіка, створена ШІ

За даними ШІ-візуалізації, якщо у квітні тривоги в Києві сумарно тривали лише 24 години 13 хвилин, то у вересні цей показник сягнув небувалих масштабів –у столиці зафіксували понад 244 години 37 хвилин повітряних тривог за місяць – тобто понад 10 діб під загрозою.

У коментарях під дописом користувачі діляться власним досвідом виживання в умовах хронічного недосипання:

Журналістка Ольга Духнич зізналася, що рятується сном у сховищі: «Вдається, але я сплю в укритті і в принципі маю хороший сон все життя. Немає дилера, є стабільна нервова система».

На це коментатори жартома відреагували закликами: «Ловіть відьму!».

Інші дописувачі зазначають, що витримати такий ритм допомагає гнучкий графік. «У цьому сильно помічна дистанційна робота: не потрібно зранку збиратись і їхати на 9:00, в обід можна трохи перепочити», – поділилася Інна Звягінцева.

Попри постійний нічний терор і виснаження, мешканці столиці продовжують триматися завдяки гумору, взаємопідтримці та пристосуванню до складних умов.

скриншот

скриншот

Зазначимо, що за даними Національного фонду сну США, більшість людей потребують щонайменше семи годин сну. Однак потреби відрізняються, залежно від генетичних, поведінкових факторів та віку. Регулярна відсутність повноцінного відпочинку виснажує організм і поступово руйнує фізичне та психічне здоров'я.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електроенергії після чергової російської атаки на енергетичний об’єкт. Під час повітряної атаки жителі столиці повідомляли про вибухи. Інформацію про роботу протиповітряної оборони також оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко.