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Гроші «на перевірку СБУ»: у Києві викрито схему, через яку пенсіонери втратили 14 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Гроші «на перевірку СБУ»: у Києві викрито схему, через яку пенсіонери втратили 14 млн грн
За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився 28-річний киянин
фото: Національна поліція Укрвїни

В одного з фігурантів поліцейські вилучили понад мільйон гривень, які ділок не встиг перерахувати на криптогаманець

Правоохоронці Києва повідомили про підозру двом зловмисникам, які ошукали пенсіонерів на суму понад 14 млн грн.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. 

Слідство встановило, що зловмисники ошукали п'ятьох громадян віком від 59 до 80 років – жителів Києва та мешканку Чернігівщини. Схема полягала в тому, що спочатку потерпілим телефонували нібито співробітники СБУ, які під психологічним тиском вимагали передати гроші на «перевірку» щодо можливого «фінансування країни-агресора».

Для того аби забрати готівку, фігуранти залучали кур'єрів – пенсіонерів, яких також ввели в оману та змушували виконувати «завдання спецслужб».

За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився 28-річний киянин. Він підшукував людей для стеження за кур'єрами, а також організовував перекази отриманих грошей на підконтрольні криптогаманці. Допомагав йому в цьому 54-річний спільник.

Поліція затримала імовірного спільника організатора злочинної схеми
Поліція затримала імовірного спільника організатора злочинної схеми
фото: Національна поліція Укрвїни

Правоохоронці затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В одного з фігурантів поліцейські вилучили понад мільйон гривень у різній валюті, отримані від 78-річної киянки, які ділок не встиг перерахувати на криптогаманець.

Гроші, отримані зловмисниками від 78-річної киянки
Гроші, отримані зловмисниками від 78-річної киянки
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за співробітника Національного антикорупційного бюро України та обіцяв бізнесменові «вирішити» проблеми з податковими перевірками. Підозрюваний дізнався про проведення податкових перевірок щодо підприємця та його дружини. Представляючись посадовцем НАБУ, шахрай переконував, що має зв'язки в ДПС, НАБУ, БЕБ і судах, та за гроші пропонував закрити питання.

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Теги: пенсіонери СБУ Київ шахрайство

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