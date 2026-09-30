Якість повітря у Києві 30 вересня 2026 року: де зафіксовано небезпечний рівень

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Станом на ранок 30 вересня 2026 року у столиці фіксується помірний рівень якості повітря. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 30 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 08:00 30 вересня 2026 року в Києві індекс якості атмосферного повітря дорівнює 61 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Дніпровському районі – 40 AQI, а також у Дарницькому та Деснянському районах – 41 AQI. Найбільш забруднене повітря у Шевченківському – 95 AQI, Солом’янському – 93 AQI та Святошинському – 85 AQI.

Якість повітря у Києві 30 вересня 2026 року за даними SaveEcoBot скриншот карти

Водночас за окремими адресами фіксується дуже поганий та небезпечний рівень якості повітря. Зокрема:

вулиця Кудрявська, 21 – показник сягає 201 AQI (дуже шкідливий рівень);

вулиця Миколи Амосова, 10 – 155 AQI (шкідливий рівень);

вулиця Фролівська, 1/61 – 154 AQI (шкідливий рівень).

Якість повітря на вул. Кудрявській у Шевченківському районі міста Києва вранці 30 вересня скриншот з сайту SaveEcoBot

Якість повітря на вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі міста Києва вранці 30 вересня скриншот з сайту SaveEcoBot

Якість повітря на вул. Фролівська, 1/61 у Подільському районі міста Києва вранці 30 вересня скриншот з сайту SaveEcoBot

Карта забруднення повітря в Києві 30 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 30 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня 2026 року внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва. У Святошинському районі горів приватний будинок, ще пошкоджені близько 10. Також у Подільському районі ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на шостому поверсі. Зокрема, пожежа та руйнування після атаки виникли у складській будівлі. У Соломʼянському районі горів травʼяний настил на відкритій території.