Депутати викликали Кличка у Верховну Раду

Очікується, що міський голова столиці виступить перед парламентарями 14 жовтня

Депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання в середу, 14 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання парламенту у вівторок, 13 жовтня.

Пропозицію внесла депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла, її підтримав 151 нардеп, вісім проголосували проти, дев'ять – утримались.

«Ви бачите, що відбувається в столиці. Ми так жодного разу не заслухали Кличка і це питання не про політичні партії й сили», – сказала Безугла при внесенні пропозиції.

Очікується, що міський голова столиці виступить перед парламентарями щодо актуальних питань функціонування Києва, підготовки до опалювального сезону та захисту критичної інфраструктури в умовах посилення ворожих атак.

Нагадаємо, 8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.