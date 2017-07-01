Ахметову під вікнами завтра обіцяють перфоманс
- Сьогодні, 15:42
-
Розсилка
Акція біля офісу СКМ буде присвячена тарифу «Роттердам+»
У середу, 27 грудня, у Києві біля офісу Групи «Систем кепітал менеджмент», власником якої є Рінат Ахметов, відбудеться акція-перфоманс. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.
Акція запланована на 11:00
«Завтра об 11:00 біля офісу CКМ за адресою Десятинна, 3а плануємо разом з однодумцями з «Альтернативи» провести акцію- перфоманс, присвячену тарифу «Роттердам +», - написав журналіст.
Він обіцяє, що «буде яскраво і цікаво».
Нагадаємо, згідно з методикою «Роттердам+» вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації обчислюється за формулою «середня вартість вугілля в порту Роттердам за останні 12 місяців плюс вартість його доставки в Україну».
У квітні 2017-го НАБУ повідомило про початок досудового розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+». Також корупційною назвав схему «Роттердам плюс» генпрокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що Ринат Ахметов увійшов до рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg. Ахметов є єдиним мільярдером з України, який увійшов у цей список. Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index (BBI), статки Ріната Ахметова з січня 2017 року скоротилося на 45,8 мільйона доларів і становлять 4,38 мільярда доларів. Ахметов посідає в рейтингу 439-те місце.
Читайте також матеріали «Главкома»:
Куди зникають мільярди з енергоринку України?
Параліч НКРЕКП. Хто взяв українську енергетику у заручники
Чому вугілля з Америки треба спалювати в Україні. Секрет Ахметова