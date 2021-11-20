Грузія депортувала українських правозахисників, які підтримують Саакашвілі

Правозахисники прибули у Грузію, щоб влаштувати пікет на підтримку Саакашвілі

Віра Ястребова та Павло Лисянський планували влаштувати у Грузії одиночні пікети на підтримку Михайла Саакашвілі

Спецслужби Грузії депортували українських правозахисників Віру Ястребову та Павла Лисянського. Вони збиралися влаштувати поодинокі пікети на підтримку ув'язненого Михайла Саакашвілі. Про це Ястребова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні (йдеться про 19 листопада – ред.) я та мій колега Павло Лисянський прилетіли до Тбілісі, щоб організувати поодинокі пікети під в'язницею, де перебуває громадянин України Михайло Саакашвілі, та біля особняка олігарха Іванішвілі, який фактично є «смотрящим» РФ над Грузією. Після прильоту нас одразу затримали представники грузинських спецслужб. У нас забрали документи, допитали, а потім 3,5 години просто тримали у невіданні. Потім під конвоєм нас посадили на літак та відправили до України», – розповіла правозахисниця.

За словами Ястребової, вона повідомила про ситуацію уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

«У документах про причину депортації нам не повідомили. А грузинські спецслужби забрали у мене валізу та не повернули», – сказала Ястребова.

Вона додала з посиланням на співробітників SkyUp, що в останній місяць з кожного рейсу авіакампанії з Києва до Тбілісі депортують по 3-4 громадян України.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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