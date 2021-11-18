Стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості

Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні

Адвокат Саакашвілі вимагає від грузинських лікарів точної інформації щодо стану здоров'я експрезидента

Стан експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі стабілізувався після того, як він у четвер, 18 листопада, втратив свідомість. Про це заявив його адвокат Бека Басілая, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Адвокат Саакашвілі також вимагає від грузинських лікарів точної інформації щодо стану здоров'я експрезидента.

«Ми вимагаємо від пенітенціарної служби точної інформації про стан здоров'я Саакашвілі», – заявив він.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.