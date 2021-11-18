Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні

Сьогодні Михайло Саакашвілі втратив свідомість у в'язниці

У експрезидента Грузії підскочив тиск і погіршилися глікемічні показники

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні. Він знаходиться у свідомості, його стан – стабільний. Про це повідомляє видання «Новини Грузія».

«Він (Саакашвілі, – ред.) лежить в реанімації, і там чергує реаніматолог», –розповіла ЗМІ лікарка-реаніматолог.

За її словами, втрата свідомості у експрезидента була короткостроковою, але при цьому у нього підскочив тиск і погіршилися глікемічні показники.

Після реанімаційних дій стан Саакашвілі стабільний, він знаходиться у свідомості і контактує з оточуючими, каже лікарка.

Нагадаємо, Саакашвілі втратив свідомість у в'язниці: його лікар повідомив подробиці (відео).

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.