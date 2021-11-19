Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь в Горі

Саакашвілі доставлять до військового шпиталю у місті Горі сьогодні ввечері

Саакашвілі буде переведено до Горійської лікарні сьогодні

Експрезидент Грузії та громадянин України Михеїл Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь у Горі. Він припинить голодування одразу після переведення до лікувального закладу. Про це заявив адвокат експрезидента Грузії Ніка Гварамія, інформує «Руставі 2».

За словами захисника, сьогодні ввечері Михеїла Саакашвілі доставлять до Горійського військового шпиталю. В цілях безпеки точний час перевезення не називається.

«Рішення Саакашвілі наступне: він погодився перевести до лікарні та припинити голодування у лікарняному приміщенні. … Михеїла Саакашвілі буде переведено до Горійської лікарні сьогодні, а з завтрашнього дня важливо визначити його точний медичний порядок денний з точним і заздалегідь прописаним протоколом», – сказав адвокат.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.