Стан Саакашвілі поліпшується, він вживає їжу – лікарі

Саакашвілі перевезли у шпиталь в ніч на 20 листопада

Саакашвілі «почав харчуватися за певною схемою»

Після припинення голодування поліпшується стан експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою у грузинському військовому госпіталі. Про це 20 листопада повідомила лікарка Ніно Шарашенідзе, яка в складі консиліуму медиків відвідала політика, пишуть «Новости-Грузия».

За її словами, Саакашвілі «почав харчуватися за певною схемою». Незважаючи на покращення, експрезидент має «певні скарги»на здоров'я.

Шарашенідзе стверджує, що у військовому шпиталі, куди перемістили політика, – «прекрасні» лікарі.

«У нього досі головний біль та інші проблеми, які, я сподіваюся, невдовзі буде скореговано. Він отримує їжу за схемою, тому що повернення до харчування – дуже складний процес і вимагає моніторингу», – пояснила лікарка.

Її колега з консиліуму невролог Олександр Цискарідзе висловив сподівання, «що на тлі постійного спостереження ускладнень можна буде уникнути».

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе зазначив, що процес відновлення організму триватиме довгий період, адже політик голодував 50 днів.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.