Американські дипломати відреагували на смерть співробітниці посольства США у Києві
Посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті американки
Посольство США в Україні підтвердило смерть своїх співробітниці у Києві.
Відповідне повідомлення опубліковано у Facebook дипвідомства.
«З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті», – зазначили дипломати.
Як відомо, тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток.
Нагадаємо, поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні у Києві та розшукує одного підозрюваного, однак не виключений і нещасний випадок.