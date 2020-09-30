Американські дипломати відреагували на смерть співробітниці посольства США у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток Фото: МВС

Посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті американки

Посольство США в Україні підтвердило смерть своїх співробітниці у Києві.

Відповідне повідомлення опубліковано у Facebook дипвідомства.

«З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті», – зазначили дипломати.

Як відомо, тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток.

Нагадаємо, поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні у Києві та розшукує одного підозрюваного, однак не виключений і нещасний випадок.