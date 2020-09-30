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    Американські дипломати відреагували на смерть співробітниці посольства США у Києві

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    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток - Американські дипломати відреагували на смерть співробітниці посольства США у Києві
    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток
    Фото: МВС

    Посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті американки

    Посольство США в Україні підтвердило смерть своїх співробітниці у Києві.

    Відповідне повідомлення опубліковано у Facebook дипвідомства.

    «З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті», – зазначили дипломати.

    Як відомо, тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток. 

    Нагадаємо, поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні у Києві та розшукує одного підозрюваного, однак не виключений і нещасний випадок

    Київ дипломатія США смерть посольство Україна
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