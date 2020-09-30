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    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток

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    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток
    Фото: МВС

    На загиблій був спортивний костюм, а у вухах - навушники.

    Неповнолітній свідок показав на манекені слідчо-оперативній групі, у якому саме місці він знайшов тіло співробітниці посольства США.

    Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в Facebook.

    Він також повідомив, що жертва - громадянка США 

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    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток
    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток
    Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток

    «Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають), але не виключений і нещасний випадок. Тіло було у спортивному одязі і у навушниках. Загибель таких необачних пішоходів внаслідок травмування потягом - не рідкість на залізниці. Столичні оперативники очолювані Герман Приступа і Андрей Крищенко активно працюють над встановленням істини», - повідомив Шевченко. 

    Нагадаємо, поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні у Києві та розшукує одного підозрюваного, однак не виключений і нещасний випадок

    Київ США вбивство смерть залізниця посольство поліція
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