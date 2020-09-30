Тіло співробітниці посольства США знайшов на залізниці підліток



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Фото: МВС

На загиблій був спортивний костюм, а у вухах - навушники.

Неповнолітній свідок показав на манекені слідчо-оперативній групі, у якому саме місці він знайшов тіло співробітниці посольства США.

Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в Facebook.

Він також повідомив, що жертва - громадянка США

«Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають), але не виключений і нещасний випадок. Тіло було у спортивному одязі і у навушниках. Загибель таких необачних пішоходів внаслідок травмування потягом - не рідкість на залізниці. Столичні оперативники очолювані Герман Приступа і Андрей Крищенко активно працюють над встановленням істини», - повідомив Шевченко.

Нагадаємо, поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні у Києві та розшукує одного підозрюваного, однак не виключений і нещасний випадок.