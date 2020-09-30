Смерть співробітниці посольства США: у МВС озвучили версії



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Непритомну жінку знайшли біля залізниці

Поліція розглядає дві версії загибелі співробітниці посольства США

Поліція розслідує обставини загибелі співробітниці посольства США в Україні у Києві та розшукує одного підозрюваного, однак не виключений і нещасний випадок, заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

«Про смерть співробітниці посольства США в Україні час покаже, що сталося. Може бути злочином. Поліція Києва має оперативну інформацію про одного підозрюваного і розшукує його. Але може бути і випадковість. Тіло було знайдено на залізниці в навушниках під час пробіжки підтюпцем. Нацполіція України розслідує», - написав Шевченко англійською у своєму акаунті у Twitter.

У свою чергу начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко в ефірі одного з телеканалів у середу ввечері повідомив, що за цим фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». За його совами, особу жінки встановили одразу, тому що у неї був пропуск посольства. При цьому Крищенко залишив без коментарів запитання, яку посаду жертва обіймала у посольстві.

Раніше у середу у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини травмування, що призвело до смерті, співробітниці посольства США, яку в непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вул. Толбухіна у Шевченківському районі столиці.

Так, жінку в непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. Правоохоронці зазначають, що під час огляду речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім'я. «Наразі в лікувальному закладі та на місці події слідчі і представники інших профільних служб здійснюють першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка дістала тілесні ушкодження», - додали в поліції.

У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Наразі тривають його пошуки.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в Шевченківському управлінні столичної поліції. Триває перевірка, за результатами якої цій події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомляє Цензор.нет із посиланням на джерело, померла співробітниця посольства США Санвер Нікаело. ЗМІ повідомляє, що слідство розглядає версію, ніби Нікаело зачепив поїзд, що рухався, наближення якого вона не почула. За даними джерела, у співробітниці посольства глибока рана (близько 4 см) на потилиці.