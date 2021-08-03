Зручні, безпечні та цікаві. На Русанівці встановлюють нові дитячі майданчики (фото)

На майданчику встановлені елементи для активних ігор і корисного проведення часу дітей

Дитячий майданчик став центральним об'єктом оновленого скверу на Русанівці

У сквері на вул. Ентузіастів, 3/1 у Дніпровському районі Києва (масив Русанівка) триває капітальний ремонт. Центральним об’єктом оновленого скверу став дитячий майданчик із елементами для різних вікових груп. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Як зазначає генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, зручні та безпечні майданчики для дітей – це важлива складова комфортного громадського простору.

«На території площею 310 кв. м розміщено різноманітні гойдалки, «лазалки», встановлено окремий комплекс та інші елементи для активних ігор і корисного проведення часу. Влаштовано гумове покриття. Для освітлення майданчика у вечірній час встановлено 3 опори з LED-світильниками. Поруч розташовані два столи для гри в шахи. Під час планування капремонту скверу подбали і про інших відвідувачів: будуть встановлені вуличні тренажери, навіси від сонця, декоративний місток, а також влаштовано озеленення території», – розповів Король.

Ще один сучасний дитячий майданчик планується встановити у сквері на Русанівській набережній, 6. Окрім уже звичних елементів, передбачено встановити унікальні ігрові комплекси у вигляді тварин.

Як повідомлялося, разом із оновленням громадських просторів у різних районах столиці з’являються простори для вигулу собак – спеціально відведені огороджені території з відповідними елементами, де можна вигулювати собаку без повідка, дозволити тварині більше активностей і розваг.