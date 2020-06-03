На дорогах Київщини працюють 25 камер автофіксації порушень: де встановлені (перелік)
Камери вимірюють швидкісний рух на дорогах
З 1 червня на дорогах Київщини запрацювало 25 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах області та у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати.
Патрульна поліція Київської області оприлюднила перелік місць, де встановлені камери:
- М-03 Київ -Харків - Довжанський (поблизу села Іванків, на території села Панфіли);
- М-05 Київ - Одеса (на перехресті Калинівка – Путрівка, у смт Глеваха біля залізничного переїзду, неподалік села Мархалівка, поблизу села Чабани, та в селі Віта-Поштова);
- М-06 Київ - Чоп (у селі Стоянка, біля повороту на Копилів, в Калинівці та Небилиці);
- М-07 Київ - Ковель - Ягодин (між Бучею і Ворзелем, поблизу смт Гостомель, у Немішаєвому та на повороті на Клавдієво-Тарасове);
- Н-01 Київ - Знам’янка (поблизу села Підгірці);
- Р-01 Київ - Обухів (на території селища Козин).
Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.
2 червня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.
Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.
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