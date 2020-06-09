  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі під Києвом згорів BMW (відео)

    • Розсилка
    Автомобіль згорів вщент - На трасі під Києвом згорів BMW (відео)
    Автомобіль згорів вщент
    Фото: скріншот відео

    Автомобіль загорівся просто посеред дороги

    Сьогодні, 9 червня, на трасі Київ – Харків у районі села Щасливе Бориспільського району на ходу загорівся автомобіль BMW.

    Автомобіль згорів повністю. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Постраждалих в результаті автомобільної пожежі немає, люди встигли вибігти з автівки.

    На місці працюють бійці ДСНС.

    Що стало причиною загоряння, встановить слідство.

    Як повідомлялося, 8 червня пізно ввечері сталася пожежа на парковці на вул. Радченка, 25 у Солом’янському районі. Два автомобілі згоріли вщент, ще один отримав пошкодження.

    пожежа ДСНС дороги Київщина автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ