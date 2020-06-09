На трасі під Києвом згорів BMW (відео)



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Автомобіль згорів вщент Фото: скріншот відео

Автомобіль загорівся просто посеред дороги

Сьогодні, 9 червня, на трасі Київ – Харків у районі села Щасливе Бориспільського району на ходу загорівся автомобіль BMW.

Автомобіль згорів повністю. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Постраждалих в результаті автомобільної пожежі немає, люди встигли вибігти з автівки.

На місці працюють бійці ДСНС.

Що стало причиною загоряння, встановить слідство.

Як повідомлялося, 8 червня пізно ввечері сталася пожежа на парковці на вул. Радченка, 25 у Солом’янському районі. Два автомобілі згоріли вщент, ще один отримав пошкодження.