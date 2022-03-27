У Чернігові попався шахрай, який продавав гуманітарну допомогу (фото)

Кому війна, а кому мати рідна

Представляючись волонтером, зловмисник безкоштовно отримував продукти харчування і продавав їх

У Чернігові затримали псевдоволонтера, який безкоштовно отримував гуманітарну допомогу і продавав її. Про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Представляючись волонтером, зловмисник безкоштовно отримував продукти харчування. Але замість того, аби роздавати харчі нужденним, він їх реалізовував за гроші. Наприклад, хліб продавав за 35 гривень.

«Накладних на товар у псевдоволонтера, звичайно, ж не було. А за місцем його мешкання, в одному з господарських приміщень, виявили цілий склад гуманітарної допомоги», – зазначив Білошицький.

Патрульні затримали шахрая та передали слідчим.

«Поки ми даємо відсіч ворогу, а люди змушені переховуватись у підвалах, хтось цинічно наживається на людському горі», – резюмував заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, стала відома нова схема диверсантів для випитування інформації.

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