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    У Польщі затримали шахраїв, які намагалися ошукати українських біженців

    Чоловікові та жінці, що хотіли нажитися на біженцях, загрожує&nbsp;до 8 років позбавлення волі - У Польщі затримали шахраїв, які намагалися ошукати українських біженців
    Чоловікові та жінці, що хотіли нажитися на біженцях, загрожує до 8 років позбавлення волі
    фото з відкритих джерел

    Українців взялися підвезти, а потім почали вимагати за це гроші

    У Польщі поліцейські затримали двох осіб, які вимагали в біженців з України гроші. Про це інформує «Польське радіо».

    Зловмисники запропонували українцям безкоштовно перевезти їх до Німеччини. Проте під час дороги почали вимагати 150 євро оплати за свої послуги.

    Група з чотирьох українських жінок і трьох дітей хотіла дістатися до Німеччини. Підвезти вимушених переселенців запропонувала жінка та її знайомий. Проте у дорозі шахраї почали вимагати по 150 євро за кожного пасажира. Жінки попросили зупинитися і повернулися до пункту прийому біженців. Там до них підійшов поліцейський, який звернув увагу, що українки – у сльозах.

    Польські правоохоронці затримали зловмисників. За шахрайство їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

    «Ці люди хотіли заробити на людському горі, вони обманювали біженців, котрі втікають від війни в Україні. Тому вони заслуговують на найбільше засудження», – зазначив речник головного управління поліції інспектор Маріуш Цярка.

    Раніше повідомлялося, що Варшава і Краків прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше.

    Нагадаємо, з 24 лютого в Україні повномасштабна війна з Росією. Найбільш складна ситуація у Маріуполі, Сумах, Харкові, Чернігові. Місто Херсон є єдиним обласним центром, який окупований ворогом.

    Країни ЄС і НАТО застосували найжорсткіші санкції проти РФ за всю історію. Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

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    Теги: ЄС шахрайство НАТО санкції дороги війна гроші радіо закон Херсон жінка послуги місто інспектор час Краків
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    У Польщі затримали шахраїв, які намагалися ошукати українських біженців