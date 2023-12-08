Атака на Київщину: з’явилися фото наслідків

На місці події працюють необхідні служби

На Київщині поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу. Про це пише Міністерство внутрішніх справ.

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«Зранку окупанти завдали ударів по території області. Через падіння уламків є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

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На місці події працюють необхідні служби.

Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, російські окупанти запустили по Україні 19 ракет. Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО – це 14 знищених крилатих ракет.

Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.