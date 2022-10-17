Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
У Києві активно працює ППО
На світанку у Шевченківському районі Києва прогриміли два вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Всі служби слідують на місце. Деталі згодом», – написав він у соцмережі.
Повітряна тривога у Києві триває. Мер закликав містян залишатися в укриттях.
Між тим кияни повідомляють про нові вибухи.
Телеграм-канали пишуть, що у Києві активно працює ППО.
Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.
Мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.
Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.
Коментарі — 0