Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
На місці вибухів виникли пожежі
фото: glavcom.ua

У Києві активно працює ППО

На світанку у Шевченківському районі Києва прогриміли два вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Всі служби слідують на місце. Деталі згодом», – написав він у соцмережі.

Повітряна тривога у Києві триває. Мер закликав містян залишатися в укриттях.

Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка фото 1

Між тим кияни повідомляють про нові вибухи.

Телеграм-канали пишуть, що у Києві активно працює ППО.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.

Читайте також: Рубікон Путіна. Тиждень, який остаточно визначив траєкторію Росії
Теги: Віталій Кличко окупанти росія війна вибух Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількаметрова вирва все ще нагадує про звірську атаку окупантів
Діти граються у воронці від снаряду. Шокуюче фото з Києва
Вчора, 15:58
Стовп диму піднімається над місцем вибуху
У Києві прогриміли потужні вибухи
Сьогодні, 06:48
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Сьогодні, 05:19

Новини

Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
У Києві прогриміли потужні вибухи
У Києві прогриміли потужні вибухи
«Укрзалізниця» запровадила безлімітні поїздки: як придбати абонемент
«Укрзалізниця» запровадила безлімітні поїздки: як придбати абонемент
Діти граються у воронці від снаряду. Шокуюче фото з Києва
Діти граються у воронці від снаряду. Шокуюче фото з Києва
У Києві можуть вимкнути електроенергію: список вулиць
У Києві можуть вимкнути електроенергію: список вулиць
Аварійні відключення світла у Києві та області: ДТЕК назвав час
Аварійні відключення світла у Києві та області: ДТЕК назвав час

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
25K
Путінський радник та ідеолог Глазьєв несподівано прозрів
24K
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
22K
Соратник Зеленського поставив діагноз Китаю
20K
Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)
18K
Українські хакери залишили без електроенергії російську область (відео)

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту