Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка

У Києві активно працює ППО

На світанку у Шевченківському районі Києва прогриміли два вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Всі служби слідують на місце. Деталі згодом», – написав він у соцмережі.

Повітряна тривога у Києві триває. Мер закликав містян залишатися в укриттях.

Між тим кияни повідомляють про нові вибухи.

Телеграм-канали пишуть, що у Києві активно працює ППО.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.