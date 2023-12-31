Атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 19

Пошуково-рятувальна операція в Києві після атаки 29 грудня триває цілодобово

Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару

Кількість загиблих унаслідок атаки на столицю 29 грудня зросла до 19 осіб. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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«Ще двоє загиблих. Разом уже – 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару», – йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.

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Нагадаємо, у понеділок, 1 січня, в Києві буде оголошене днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро.

Відомо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.