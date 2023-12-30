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Вибухи в Білгороді: влада заявила про обстріл та розповіла про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Білгороді: влада заявила про обстріл та розповіла про наслідки
У Білгороді нібито зафіксовано руйнування в 10 приватних житлових домоволодіннях
фото: В'ячеслав Гладков/Telegram

За інформацією губернатора області, у місті загинув чоловік, а чотирьох людей було поранено

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста та пошкодження будинків. Про це він написав у Telegram.

«Унаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок загинув чоловік. Чотирьох людей поранено. У 10-річної дитини осколкове поранення, стан – середнього ступеня тяжкості. У жінки осколкове поранення скроневої області, у одного чоловіка осколкові поранення голови, у іншого – контузія», – йдеться в повідомленні.

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фото: В'ячеслав Гладков/Telegram

За словами Гладкова, різні руйнування зафіксовано в 10 приватних житлових домоволодіннях. Там нібито вибиті вікна, а один із будинків частково зруйнований. Також повідомляється про пошкодження двох автомобілів. 

«Є пошкодження системи водопостачання у Білгороді. Аварійні бригади на місці. Визначаються місця ушкоджень, після цього одразу розпочнуться відновлювальні роботи», – пише Гладков.

Нагадаємо, увечері 29 грудня мешканці Білгорода завили, що чули щонайменше 20 потужних вибухів у місті.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО.

Теги: обстріл Білгород

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