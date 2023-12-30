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1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби

Оксана Воронцова
glavcom.ua
1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби
Понад 30 киян постраждали в результаті масованого ракетного удару 29 грудня
фото: ДСНС

Рятувальники вже другий день розбирають завали

У понеділок, 1 січня, в Києві буде оголошене днем жалоби. Про це оголосив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Станом на 13 годину 30 грудня 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.

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Теги: Київ ракета окупанти війна Віталій Кличко

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