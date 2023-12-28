«Слуга народу» спрогнозував долю скандального проєкту про мобілізацію

«Слуга» каже, мобілізацією, яку зараз проводить Україна, «війну виграти не можливо»

Законопроєкт № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби приймуть, але, скоріш за все, не в урядовій редакції. Проте, на думку політика, на той час він вже буде запізнілим. Про це заявив в коментарі «Главкому» нардеп від «Слуги народу» Олег Дунда.

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«Слуга» каже, мобілізацією, яку зараз проводить Україна, «війну виграти не можливо».

«Потрібно розуміти, що цією мобілізацією ми війну не виграємо. Цей законопроєкт є необхідною річчю, але, по суті, це – затикання дірок. Поки ми його проголосуємо, імплементуємо, підпишемо, поки почнеться процес мобілізації та навчання, це займе пів року. А через пів року з урахуванням того, як діють росіяни, буде інша ситуація на полі битви. Постануть вже інші питання, які ми знову будемо вирішувати в реакційний спосіб. Тобто ми постійно запізнюємося з прийняттям рішень і не діємо проактивно», – заявив нардеп.

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Натомість Дунда пропонує запровадити в Україні загальнодержавну мобілізацію.

«Не те, щоб кожен українець взяв в руки зброю, а почав кожен у своєму місті працювати на державу. Кожен приватний сектор має працювати на війну і армію, щоб ми мінімізували імпорт. А валюту, яка залишається в країні, зокрема, спрямовувати на купівлю зброї. Фактично перед кожним українцем має стояти дилема: або ти виробляєш продукт, який необхідний державі, або йдеш до Збройних сил. І це стосується усіх – простих громадян, чиновників, місцевого самоврядування, медіа, політиків, громадських активістів. А поки такі дірки, як з мобілізацією, будуть тільки розширятися», – пояснив він.

Нагадаємо, попри діджиталізацію процесу мобілізації, уряд все ж таки пропонує у новому законопроєкті № 10378 наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки. Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки. До слова, голова Нацполіції Іван Вигівський вже відреагував на можливі повноваження поліцейських.

Також в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

Як зазначив глава комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, прийняття законопроєкту про мобілізацію може змусити багатьох українців обірвати зв’язки з державою, що буде мати серйозні негативні наслідки для економіки нашої країни.