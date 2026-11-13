Головна Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ворожий дрон атакував Київ: загорівся медичний заклад

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ворожий дрон атакував Київ: загорівся медичний заклад
Рятувальники і відповідні служби вже працюють на місці пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Реактивний безпілотник залетів у столицю з області й рухався до центру міста

У ніч на 13 листопада у Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, через що зайнялася будівля лікувального закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 02:58. Повітряні сили ЗСУ попередили, що реактивний дрон летить з Київщини повз Димер у бік столиці. Уже над містом безпілотник кілька разів змінював напрямок: із північного заходу він пройшов через Подільський район, а далі повернув на Лук'янівку й центр.

Що відомо про наслідки

У КМВА уточнили, що пожежа виникла в Шевченківському районі, у будівлі медичного закладу. Про який саме заклад ідеться, чи є постраждалі і яка площа пожежі, міська влада поки не повідомила.

Відбій пролунав о 03:25. Загалом тривога в столиці тривала 27 хвилин.

Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, 7 листопада вдень у Києві пролунали вибухи після повідомлення Повітряних сил про реактивний дрон, що летів на центр столиці. У Шевченківському районі безпілотник влучив у приватний будинок, ще два сусідні будинки пошкоджено.

Читайте також:

Теги: Київ дрон росіяни лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Черговий лікар одного з відділень звернувся до співробітників муніципальної охорони через пацієнта, який грубо порушував громадський порядок
У лікарні в центрі Києва пацієнт намагався вилізти з вікна четвертого поверху
10 листопада, 18:53
Вікна на балконі та у кухні постраждали від вибухової хвилі
Вибух газового балона у Дарницькому районі Києва: поранено жінку, у квартирі була дитина
10 листопада, 11:59
Міст Патона введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
9 листопада, 17:41
У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
Київводоканал продовжує працювати над відновленням водопостачання після знеструмлення
3 листопада, 22:49
Обставини смерті В’ячеслава Резніченка та відповідальність причетних осіб мають бути встановлені в передбаченому законом порядку
У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку
1 листопада, 20:06
Волонтери під час кампанії «Дронатон»
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
21 жовтня, 05:15
Російський дрон упав біля заправки в Києві
Падіння дрона біля АЗС у Голосіївському районі: кількість поранених зросла (оновлено)
20 жовтня, 15:21
Зібрати 61 голос депутатів Київради після 24 лютого 2022 року стало важче
23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини
20 жовтня, 11:13
Українські військові отримали перехоплення розмов окупантів, у яких ті обговорювали наказ убити беззбройних військовополонених
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
17 жовтня, 17:47

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
132K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
123K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
87K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»

Новини

Путін знову здивував дивною вимовою: з'явилося відео
Сьогодні, 04:35
Ворожий дрон атакував Київ: загорівся медичний заклад
Сьогодні, 04:10
Росія не може продати дизель США і шукає покупців – Bloomberg
Сьогодні, 03:56
Верховна Рада створила новий формат співпраці з Польщею
Сьогодні, 03:27
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
Сьогодні, 03:25
Карпати опинилися під загрозою балістики: що відомо
Сьогодні, 02:58

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua