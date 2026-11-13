Ворожий дрон атакував Київ: загорівся медичний заклад

Реактивний безпілотник залетів у столицю з області й рухався до центру міста

У ніч на 13 листопада у Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, через що зайнялася будівля лікувального закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 02:58. Повітряні сили ЗСУ попередили, що реактивний дрон летить з Київщини повз Димер у бік столиці. Уже над містом безпілотник кілька разів змінював напрямок: із північного заходу він пройшов через Подільський район, а далі повернув на Лук'янівку й центр.

Що відомо про наслідки

У КМВА уточнили, що пожежа виникла в Шевченківському районі, у будівлі медичного закладу. Про який саме заклад ідеться, чи є постраждалі і яка площа пожежі, міська влада поки не повідомила.

Відбій пролунав о 03:25. Загалом тривога в столиці тривала 27 хвилин.

Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, 7 листопада вдень у Києві пролунали вибухи після повідомлення Повітряних сил про реактивний дрон, що летів на центр столиці. У Шевченківському районі безпілотник влучив у приватний будинок, ще два сусідні будинки пошкоджено.