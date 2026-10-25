ЗСУ могли вивести з ладу енергоміст до Криму: на півострові масштабні відключення – ISW

Окупаційна влада повідомляє про перебої з електрикою та водопостачанням після ударів по енергетичній інфраструктурі

В окупованому Криму та на захоплених Росією територіях України виникли масштабні перебої з електропостачанням. Інститут вивчення війни (ISW) пов’язує їх із українськими ударами по енергетичній інфраструктурі, зокрема можливим ураженням Таманської підстанції в Краснодарському краї РФ. Про це йдеться у звіті ISW, повідомляє «Главком».

За даними аналітиків, українські сили продовжили кампанію ударів по енергетичних об’єктах Росії та окупованих територій. Теплові аномалії на Таманській підстанції зафіксували супутникові дані NASA. Як зазначає українське видання Militarnyi, вони могли свідчити про пожежу на об’єкті.

Таманська підстанція є ключовим енергетичним вузлом, який з’єднує чотири лінії енергомосту з Росії до окупованого Криму. За оцінкою Militarnyi, можливе пошкодження об’єкта могло вплинути на електропостачання півострова та інших окупованих територій. Водночас ISW не стверджує, що енергоміст остаточно знищено.

Міністерство енергетики країни-агресора заявило про перебої з електропостачанням в окупованому Криму, а також на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Причиною назвали «зовнішній вплив» на енергетичні об’єкти.

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що електроенергію отримують лише 40% багатоквартирних будинків міста. Там запровадили графік, за яким світло подають на дві години, після чого шість годин триває відключення. Частину громадських об’єктів перевели на резервне живлення.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов також заявив про обмеження електро- та водопостачання на півострові. За даними місцевих ЗМІ, перебої спостерігалися в Сімферополі, Ялті, Феодосії, Алушті, Джанкої та інших населених пунктах.

Організація NetBlocks, яка відстежує доступність інтернету, зафіксувала різке падіння мережевого трафіку в окупованому Криму після українських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Варто нагадати, що у ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії. Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.