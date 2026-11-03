Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина загинула, семеро постраждали

Серед постраждалих – 12-річна дівчина, яка звернулася по медичну допомогу після попередніх російських атак

Унаслідок російських обстрілів Сумської області загинув 63-річний чоловік, ще семеро людей постраждали. Ворожі удари також спричинили пошкодження житлових будинків, навчального закладу та об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Зокрема, у Миколаївській селищній громаді внаслідок російської атаки загинув 63-річний місцевий житель. Також травми дістала 61-річна жінка. У Глухівській громаді внаслідок обстрілу поранення отримала 64-річна жінка.

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фото: Національна поліція України

Крім того, до медиків звернулися ще п'ятеро людей, які постраждали внаслідок попередніх російських атак на Сумську, Шосткинську та Путивльську громади. Серед них – 12-річна дівчина.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти цивільної інфраструктури, гаражі й господарські споруди.

Загалом у повідомленні йдеться про одного загиблого та сімох постраждалих, з яких п'ятеро звернулися по допомогу після попередніх обстрілів.

Нагадаємо, вдосвіта 3 листопада російські окупаційні війська атакували Дніпро. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, зокрема чотириповерхівку. Кількість поранених зросла до 15 осіб, троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

Цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків. Унаслідок удару по медичному закладу в Немишлянському районі кількість постраждалих зросла до 62 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.