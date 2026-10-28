Іноземним дипломатам почали надходити підозрілі повідомлення стосовно мирних переговорів – розвідка

За словами Умєрова, мета таких повідомлень – встановити контакт і отримати інформацію про переговори

У таких зверненнях намагаються отримати інформацію про співпрацю України з партнерами та міжнародні контакти

Голова Служби Зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив про нові випадки розсилання підозрілих повідомлень від його імені представникам дипломатичного корпусу та міжнародним партнерам у різних країнах. За його словами, невідомі намагаються налагодити контакт і дізнатися більше про роботу України з партнерами та міжнародні переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника служби.

«На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах», – зазначив він.

За словами Умєрова, мета таких повідомлень – встановити контакт і отримати інформацію про взаємодію України з іншими державами та перебіг міжнародних переговорів.

Умєров закликав іноземних дипломатів і партнерів не відповідати на подібні звернення та не передавати жодної інформації, якщо є сумніви щодо особи співрозмовника.

Він рекомендував додатково перевіряти номери телефонів, акаунти й електронні адреси через офіційні дипломатичні канали, відповідні відомства інших країн або українських дипломатів.

Якщо хтось отримав підозріле повідомлення нібито від імені Умєрова, він просить не продовжувати листування та повідомити про це українську сторону. «Будьте уважні», – наголосив Умєров.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення запланованої тристоронньої зустрічі переговорних груп України, США та Росії в Абу-Дабі залежить передусім від американської сторони. За його словами, Київ і Москва погодилися з таким форматом, однак Сполучені Штати зосереджені на ситуації на Близькому Сході.