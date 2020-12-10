Аварії по всьому Києву: без води будинки на 17 вулицях (адреси)

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

Сьогодні, 10 грудня, через аварії на мережі частина Києва залишилась без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Коперника, 16Б

вул. Богдана Гаврилишина, 14, 15Б, 18, 15, 13, 15/1, 12/16, 11

пров. Новопечерський, 3 корпус 2

вул. Івана Франка, 125-153, 158-206

пров. Лютневий, 2, 4

пр-т. Василя Порика, 14В

вул. Петра Калнишевського, 1А

вул. Полярна, 13А

вул. Братиславська, 9А, 9В, 11А

вул. Андрія Малишка, 17

вул. Олександра Бойченка, 8, 10, 4А

вул. Брусилівська, 1А, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 10, 10А, 11

пр-т. Академіка Корольова, 12М

вул. Зодчих, 62

вул. Чорнобильська, 13Б

вул. Машинобудівна, 48

вул. Миколи Василенка, 9, 11, 11А.

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

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