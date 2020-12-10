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    Аварії по всьому Києву: без води будинки на 17 вулицях (адреси)

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    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі - Аварії по всьому Києву: без води будинки на 17 вулицях (адреси)
    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі
    Фото: Київводоканал

    Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

    Сьогодні, 10 грудня, через аварії на мережі частина Києва залишилась без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Коперника, 16Б
    • вул. Богдана Гаврилишина, 14, 15Б, 18, 15, 13, 15/1, 12/16, 11
    • пров. Новопечерський, 3 корпус 2
    • вул. Івана Франка, 125-153, 158-206
    • пров. Лютневий, 2, 4
    • пр-т. Василя Порика, 14В
    • вул. Петра Калнишевського, 1А
    • вул. Полярна, 13А
    • вул. Братиславська, 9А, 9В, 11А
    • вул. Андрія Малишка, 17
    • вул. Олександра Бойченка, 8, 10, 4А
    • вул. Брусилівська, 1А, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 10, 10А, 11
    • пр-т. Академіка Корольова, 12М
    • вул. Зодчих, 62
    • вул. Чорнобильська, 13Б
    • вул. Машинобудівна, 48
    • вул. Миколи Василенка, 9, 11, 11А.

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

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    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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