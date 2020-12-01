У Києві за 50 млн грн відремонтували резервуар питної води на 5 тис. кубометрів

У резервуарі зберігають воду для подачі у мережу

Резервуар збудований 62 роки тому і давно потребував ремонту

У Києві завершили реконструкцію резервуару чистої води. У резервуарі зберігають 5 тисяч кубометрів очищеної води для подачі у водопровідну мережу. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв після інспекції відремонтованого об’єкту.

Резервуар збудований 62 роки тому і давно потребував ремонту. Реконструкція підвищить безпеку та герметичність роботи споруди. Гарантійний термін експлуатації оновленого резервуару не менше 50 років, запевняють у ПрАТ «АК «Київводоканал».

«Останній раз капремонт тут проводився майже 20 років тому. Реконструкція потрібна була з багатьох причин: руйнація конструкцій та обладнання під дією хлору, зношеність огороджень та стінок, мереж тощо. Тому в 2018 році «Київводоканал» розпочав реконструкцію резервуару. Цього року вона завершена. Загальна вартість проєкту 49,7 млн грн. Власне, обладнання, від якого залежить надійне та безпечне зберігання питної води потребувало заміни та ремонту. Слід зазначити, що після реконструкції підприємство більше не витрачатиме кошти на дрібні ремонти та обслуговування зношеного застарілого обладнання та трубопроводів», – пояснив Пантелеєв.

Він зауважив, що цього року «Київводоканал» спрямував майже 300 мільйонів коштів інвестиційної програми на проєкти модернізації та заміни обладнання.