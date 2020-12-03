Регулятор схвалив підвищення тарифів на воду: скільки платитимуть українці

Загальне зростання тарифів на воду може бути на рівні 20%

Вартість тарифів буде залежати від регіону або від конкретного міста

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднила проєкти постанов щодо встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізованого водовідведення на 2021 рік.

Вартість тарифів на воду буде підвищена, але при цьому вона буде залежати від регіону або від конкретного міста.

Загальне зростання може бути 20%, проєкт постанови з новими тарифами був оприлюднений на сайті Нацрегулятора.

Зараз точно не відомо, чи будуть ці тарифи остаточними або виростуть ще. Українцям обіцяють зміни в платіжках на оплату ЖКГ вже з наступного місяця.

Найвища ціна за 1 кубометр водопостачання і водовідведення запланована в Дніпрі та Кропивницькому, вона складе 24,05 грн на водопостачання і 20,83 грн на водовідведення.

Найнижча вартість буде у Львові — для «Львівводоканалу» визначили вартість 15,36 грн/ 7,22 грн за водопостачання / водовідведення.

Єдине місто, для якого в проєкті НКРЕКП не вказано тариф — Тернопіль.

Ось які пропонуються тарифи в обласних центрах України. Це сума за 1 кубометр водопостачання та водовідводу вже з врахуванням ПДВ:

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 44,88 гривні за кубометр води (водопостачання – 24,05 / водовідведення – 20,83);

Водоканал в Ужгороді: 37,78 гривні (24,66 / 13,12);

Полтававодоканал: 32,1 гривні (15,5 / 6,6);

Миколаївводоканал: 31,95 гривні (16,61 / 15,34);

Житомирводоканал: 29,87 гривні (14,09 / 15,78);

Інфоксводоканал (Одеса): 29,52 гривні (16,08 / 13,44);

Херсонський водоканал: 28,99 гривні (14,94 / 14,05);

Рівнеоблводоканал: 28,21 гривні (14,57 / 13,64).

Чернігівводоканал: 27,85 гривні (13,94 / 13,91);

Харківводоканал: 26,33 гривні (17,08 / 9,25);

Сумський місьководоканал: 26 гривень (12,74 / 13,26);

Черкасиводоканал: 25,6 гривні (13,91 / 11,69);

Іванофранківськводоекотехпром: 25,5 гривні (11,5 / 14);

Хмельницькводоканал: 25,15 гривні (12,89 / 12,26);

Київводоканал: 24,99 гривні (13,16 / 11,83);

Дніпроводоканал: 24,86 гривні (14,71 / 10,15);

Луцькводоканал: 24,14 гривні (10,52 / 13,62);

Запорізький водоканал: 23,93 гривні (15,17 / 8,76);

Вінницяоблводоканал: 23,28 гривні (14,94 / 8,34);

Чернівціводоканал: 22,68 гривні (14,14 / 8,54);

Львівводоканал: 22,58 гривні (15,36 / 7,22).

До слова, регулятор схвалив нові підвищені тарифи для облгазів.

Нагадаємо, у жовтні комуналка зросла на понад 30% у порівнянні з попереднім місяцем