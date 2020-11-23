На проспекті Науки в Києві з-під землі забив фонтан: без води десятки будинків (відео)

Води немає у будинках на чотирьох вулицях Києва

Через прорив водомережі на проспекті Науки утворилося озеро

У ніч на понеділок, 23 листопада, на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія.

В результаті аварії вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.

У зв’язку із аварійною ситуацією тимчасово буде відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Голосіївського району. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зокрема, водопостачання відсутнє за адресами:

просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;

вул. Лисогірська, 3-37;

вул. Ракетна, 3-27, 2-22;

вул. Панорамна, 33, 4-28.

«Орієнтовний час ліквідації пошкодження – 1 доба. Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили у Київводоканалі.

Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33.