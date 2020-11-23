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    На проспекті Науки в Києві з-під землі забив фонтан: без води десятки будинків (відео)

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    Води немає у будинках на чотирьох вулицях Києва - На проспекті Науки в Києві з-під землі забив фонтан: без води десятки будинків (відео)
    Води немає у будинках на чотирьох вулицях Києва
    Фото з відкритих джерел

    Через прорив водомережі на проспекті Науки утворилося озеро

    У ніч на понеділок, 23 листопада, на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія.

    В результаті аварії вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.

    У зв’язку із аварійною ситуацією тимчасово буде відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Голосіївського району. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Зокрема, водопостачання відсутнє за адресами:

    • просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;
    • вул. Лисогірська, 3-37;
    • вул. Ракетна, 3-27, 2-22;
    • вул. Панорамна, 33, 4-28.

    «Орієнтовний час ліквідації пошкодження – 1 доба. Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили у Київводоканалі.

    Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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