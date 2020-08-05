Аварії та плановий ремонт: де сьогодні у Києві немає води (адреси)



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Частина киян залишилася без води

Аварійне на мережі сталася на Бастіонному провулку

У середу, 5 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомля Київводоканал.

Так, відсутнє водопостачання:

з 9:00 по 23:00

вул. Касіяна, 20Б

з 8:00 по 21:00

бульв. Гавела, 79, 79А, 81, 83Б, 83, 83А, 85, 87А, 87

з 9:00 до 23:00

вул. Виговського, 14А, 18, 12Д.

Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше.

Крім того, у зв'язку із аварійною ситуацією за адресою Бастіонний провулок, 9 буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

пров. Бастіонний 5, 7, 9, 11, 11А.

Для забезпечення потреб споживачів автоцистерна з питною водою буде розміщена на пров. Бастіонний між будинками 5 і 7 .

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 27 липня по 2 серпня, у Києві було виявлено та ліквідовано 261 аварію на водомережі. Тимчасово було обмежено водопостачання за 49 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.