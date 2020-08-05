Аварії та плановий ремонт: де сьогодні у Києві немає води (адреси)
Аварійне на мережі сталася на Бастіонному провулку
У середу, 5 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомля Київводоканал.
Так, відсутнє водопостачання:
з 9:00 по 23:00
- вул. Касіяна, 20Б
з 8:00 по 21:00
- бульв. Гавела, 79, 79А, 81, 83Б, 83, 83А, 85, 87А, 87
з 9:00 до 23:00
- вул. Виговського, 14А, 18, 12Д.
Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше.
Крім того, у зв'язку із аварійною ситуацією за адресою Бастіонний провулок, 9 буде відсутнє водопостачання за такими адресами:
- пров. Бастіонний 5, 7, 9, 11, 11А.
Для забезпечення потреб споживачів автоцистерна з питною водою буде розміщена на пров. Бастіонний між будинками 5 і 7 .
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 27 липня по 2 серпня, у Києві було виявлено та ліквідовано 261 аварію на водомережі. Тимчасово було обмежено водопостачання за 49 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.