За тиждень у Києві сталося понад 250 аварій на водомережі



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Ремонтні бригади Київводоканалу ліквідували 261 витік Фото ілюстративне

Через пошкодження мережі без водопостачання були 49 будинків

За минулий тиждень, з 27 липня по 2 серпня, у Києві було виявлено та ліквідовано 261 аварію на водомережі. Тимчасово було обмежено водопостачання за 49 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

Про це повідомляє Київводоканал.

Також було ліквідовано 202 засмічення каналізаційних мереж. Промито 13750 м каналізаційних мереж. Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено.

За тиждень Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,52 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 4,83 млн куб. м.

Трьома лабораторіями - Дніпровською, Деснянською та Центральною - було відібрано 7752 проб. Контроль якості питної води в водопровідних мережах міста здійснювався в 25 контрольних точках.

Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».