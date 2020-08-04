  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За тиждень у Києві сталося понад 250 аварій на водомережі

    • Розсилка
    Ремонтні бригади Київводоканалу ліквідували 261 витік - За тиждень у Києві сталося понад 250 аварій на водомережі
    Ремонтні бригади Київводоканалу ліквідували 261 витік
    Фото ілюстративне

    Через пошкодження мережі без водопостачання були 49 будинків

    За минулий тиждень, з 27 липня по 2 серпня, у Києві було виявлено та ліквідовано 261 аварію на водомережі. Тимчасово було обмежено водопостачання за 49 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

    Про це повідомляє Київводоканал.

    Також було ліквідовано 202 засмічення каналізаційних мереж. Промито 13750 м каналізаційних мереж. Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено.

    За тиждень Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,52 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 4,83 млн куб. м.

    15_12

    Трьома лабораторіями - Дніпровською, Деснянською та Центральною - було відібрано 7752 проб. Контроль якості питної води в водопровідних мережах міста здійснювався в 25 контрольних точках.

    Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

    Київ вода Київводоканал кияни водопостачання Бортницька станція аерації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ