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    Новини

    Частина Києва залишилася без води (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Частина Києва залишилася без води (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода

    У Києві планові та аварійні відключення водопостачання

    Сьогодні, 4 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомив Київводоканал.

    Так, відсутнє водопостачання за такими адресами:

    з 9:00 по 20:00

    • бульв. Лесі Українки, 1/4;

    з 8:00 по 20:00

    • просп. Відрадний, 38, 38А, 38В, 40, 40А, 42

    «Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Крім того, сьогодні через пошкодження мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання на:

    • бульварі Лесі Українки, 24Б

    «Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба», - повідомили у компанії.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 27 липня по 2 серпня, у Києві було виявлено та ліквідовано 261 аварію на водомережі. Тимчасово було обмежено водопостачання за 49 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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