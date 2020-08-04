Частина Києва залишилася без води (адреси)



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У домівках частини киян зникла вода

У Києві планові та аварійні відключення водопостачання

Сьогодні, 4 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомив Київводоканал.

Так, відсутнє водопостачання за такими адресами:

з 9:00 по 20:00

бульв. Лесі Українки, 1/4;

з 8:00 по 20:00

просп. Відрадний, 38, 38А, 38В, 40, 40А, 42

«Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Крім того, сьогодні через пошкодження мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання на:

бульварі Лесі Українки, 24Б

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба», - повідомили у компанії.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 27 липня по 2 серпня, у Києві було виявлено та ліквідовано 261 аварію на водомережі. Тимчасово було обмежено водопостачання за 49 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.