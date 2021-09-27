Аварії залишили без води будинки на 11 вулицях Києва (адреси)

Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень

У понеділок, 27 вересня, через пошкодження на мережі без холодного водопостачання залишилася частина Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Михайла Ломоносова, 27

пер. Коломіївский, 13/23

вул. Сержа Лифаря, 3

вул. Миколи Закревського, 35

вул. Бучанська, 36, 38, 40

пров. Рубежівський, 1 - 9

вул. Рубежівська, 11 - 14

вул. Коростенська, 15 - 31

вул. Соснова, 1 - 32

вул. Коростенська, 13/10

вул. Нововокзальна, 53, 65, 67

Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень.

Також «Київводоканал» повідомляє, що 28 вересня з 10:00 до 20:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Академіка Булаховського, 5Г.