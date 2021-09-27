Аварії залишили без води будинки на 11 вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 27 вересня, через пошкодження на мережі без холодного водопостачання залишилася частина Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Михайла Ломоносова, 27
- пер. Коломіївский, 13/23
- вул. Сержа Лифаря, 3
- вул. Миколи Закревського, 35
- вул. Бучанська, 36, 38, 40
- пров. Рубежівський, 1 - 9
- вул. Рубежівська, 11 - 14
- вул. Коростенська, 15 - 31
- вул. Соснова, 1 - 32
- вул. Коростенська, 13/10
- вул. Нововокзальна, 53, 65, 67
Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень.
Також «Київводоканал» повідомляє, що 28 вересня з 10:00 до 20:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами буде відсутнє водопостачання за адресами:
вул. Академіка Булаховського, 5Г.