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    Аварії залишили без води будинки на 11 вулицях Києва (адреси)

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    Водопостачання відсутнє тимчасово через аварії - Аварії залишили без води будинки на 11 вулицях Києва (адреси)
    Водопостачання відсутнє тимчасово через аварії
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 27 вересня, через пошкодження на мережі без холодного водопостачання залишилася частина Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Михайла Ломоносова, 27
    • пер. Коломіївский, 13/23
    • вул. Сержа Лифаря, 3
    • вул. Миколи Закревського, 35
    • вул. Бучанська, 36, 38, 40
    • пров. Рубежівський, 1 - 9
    • вул. Рубежівська, 11 - 14
    • вул. Коростенська, 15 - 31
    • вул. Соснова, 1 - 32
    • вул. Коростенська, 13/10
    • вул. Нововокзальна, 53, 65, 67

    Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Також «Київводоканал» повідомляє, що 28 вересня з 10:00 до 20:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами буде відсутнє водопостачання за адресами:

    вул. Академіка Булаховського, 5Г.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Аварії залишили без води будинки на 11 вулицях Києва (адреси)