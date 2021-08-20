«Київводоканал» виправдовується за космічні суми у платіжках за липень

«Київводоканал» запевняє, що в Києві один із найнижчих в Україні тарифів на воду

Кияни отримали платіжки за користування водою у липні з підвищеним тарифом. Багатьох мешканців міста обурили великі суми. Тож, «Київводоканал» вирішив пояснити, хто встановлює тарифи на водопостачання та водовідведення та що входить у структуру тарифу.

«На жаль, не всі кияни знають, що тарифи на водопостачання та водовідведення встановлює не сам водоканал, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Насправді ж процедура формування тарифу виглядає так. «Київводоканал» формує розрахунки тарифу на майбутній рік та, відповідно до чинного законодавства, подає їх на розгляд та затвердження до НКРЕКП щороку, адже ціни на реагенти, паливно-мастильні матеріали та, особливо, електроенергію постійно зростають, а якщо водоканал не буде враховувати ці зміни, то не зможе забезпечити повноцінну роботу підприємства. Перед зміною тарифів обов`язково проводяться відкриті обговорення із залученням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, коли від усіх зацікавлених осіб приймаються зауваження та пропозиції, і тільки після цього НКРЕКП ухвалює остаточне рішення», – йдеться в поясненні «Київводоканала».

Компанія зазначила, що ухвалення закону №1060 від 3 грудня 2020 року, яким вносяться зміни у закон України «Про житлово-комунальні послуги», дозволило «Київводоканалу» з 1 липня 2021 року застосувати новий економічно обгрунтований тариф на водопостачання та водовідведення, який становить 25,38 грн. Зростання складає 3,6 грн.

«Хочемо підкреслити, що «Київводоканал» один з останніх водоканалів у країні застосував новий тариф на централізоване водопостачання, і цей тариф залишається одним з найнижчих порівняно з іншими водоканалами», – додала компанія.

Що входить у тариф на холодне водопостачання та водовідведення у Києві

Заробітна плата у структурі тарифу займає біля 33%. У «Київводоканалі» працює близько 7 тис. співробітників, більшість з них є кваліфікованими фахівцями водопровідно-каналізаційної галузі.

Електроенергія – 19%. Її складова у вартості тарифу дещо зменшилась в останні 2 роки, завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій та заміні обладнання каналізаційних та водопровідних насосних станцій на енергоефективне.

Відрахування на інвестиційну програму – близько 9%. Інвестиційна програма – це вкладення у розвиток підприємства, оновлення технологій, ремонт мереж та модернізацію наших об’ктів.

Решта 39% – це витрати на реагенти для очищення і знезараження води, матеріали для здійснення ремонтів обладнання та мереж, сплату податків тощо.

Як повідомлялося, «Київводоканал» з 1 липня 2021 року запровадив новий тариф на водопостачання та водовідведення, який становить 25,38 грн. Зростання складає 3,6 грн.

Нещодавно «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.