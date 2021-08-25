Стало відомо, скільки води в Києві досі знезаражується небезпечним методом

Київ поступово відмовляється від знезараження води рідким хлором

За останні 4 роки близько 40% водопровідної води Києва переведено на очищення за сучасними європейськими технологіями. Замість знезараження води рідким хлором, що є застарілим та небезпечним методом обробки води, у столиці збудований завод із виробництва діоксиду хлору та модернізовано 14 артезіанських насосних станцій, які тепер використовують як реагент гіпохлорит натрію. На артезіанських станціях застарілі хлораторні установки замінені на електролізні, а гіпохлорит натрію для очищення води виробляється прямо на місці. Про це повідомляє «Київводоканал».

У 2018-2020 роках Київ виконав модернізацію Дніпровської водопровідної станції, яка забезпечує 30% водопостачання міста. Тут збудований цех із виробництва діоксиду хлору.

Таким чином, на сьогодні вже 40% води, що подається у домівки киян, знезаражується за допомогою безхлорних технологій.

У найближчі роки планується модернізувати і Деснянську водопровідну станцію, залишивши застарілу технологію хлорування у минулому.

Нове обладнання водоочищення гарантує точність дозування, оптимальне використання електроенергії та реагентів, високу якість та покращені смакові властивості води, безпеку для персоналу станції.

Діоксид хлору – це потужний дезінфектант, який зберігає знезаражувальну дію води під час транспортування водопровідними мережами. Діоксид, як бактерицид, активний у воді і забезпечує більш тривалий період післядії, ніж хлор або гіпохлорит. У води, знезараженої діоксидом хлору, відсутні присмаки та запах хлору. Його використання підвищує екологічну безпеку Дніпровської водопровідної станції та виключає ризик отруєння робітників при зберіганні та транспортуванні. А ще реагент виробляється на місці застосування, що зменшує витрати на логістику і залежність від поставок рідкого хлору.

Крім того, щоб знезаражена за новою технологією вода до подачі у мережу зберігалась у належних умовах, не втрачаючи своєї якості, «Київводоканал» реконструював резервуар чистої води ємністю 5 тис. куб. м на Дніпровській водопровідній станції. Роботи завершені у 2020 році. Для реконструкції резервуару використовувались сучасні німецькі матеріали, які гарантують герметичність та захист конструкцій від дії реагентів. Резервуар має ресурс ефективно експлуатуватися ще мінімум 50 років.

Нагадаємо, «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.