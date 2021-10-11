Аварії залишили без води будинки на п’ятьох вулицях Києва (адреси)

На вул. Симиренка чергує автоцистерна з питною водою

У понеділок, 11 жовтня, за низкою адрес у Києві сталися аварійні відключення холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, о 10:00 на вул. Симиренка,7 сталося пошкодження засувки діаметром 300 мм. Без водопостачання залишилися будинки за адресами:

вул. Симиренка,7, 7А, 11, 13,

вул. Булгакова,1, 3, 5.

«Необхідна заміна засувки, наші фахівці вже працюють над усуненням аварійної ситуації. Для забезпечення потреб споживачів чергуватиме автоцистерна з питною водою між будинками 7 та 11 по вулиці Симиренка», – повідомляє «Київводоканал».

Крім того, через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Щербаківського, 64

вул. Нивська, 20А

вул. Каштанова, 12, 14

просп. Академіка Корольова, 12К

вул. Симиренка, 5А.

До слова, минулого тижня Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».