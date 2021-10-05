Правоохоронці прийшли з обшуками в «Київтеплоенерго» та «Київводоканал»

Справа стосується заволодіння бюджетними коштами в сумі близько 10 млн грн

Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими на виконання ухвал слідчого судді проводять санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та підрядних організаціях. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

За попередніми даними, сума збитків становить близько 10 млн грн.

5 жовтня у приміщеннях вищезгаданих комунальних підприємств та підрядної організації, а також за місцем проживання фігурантів розпочато обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.