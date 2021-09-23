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    Аварії залишили частину Києва без води (адреси)

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    У будинках киян зникла вода - Аварії залишили частину Києва без води (адреси)
    У будинках киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Сталася масштабна аварія на колекторі у Святошинському районі

    У четвер, 23 вересня, у будинках на дев’яти вулицях Києва відсутнє холодне водопостачання через аварії на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Зокрема, 22 вересня по вул. Ушакова, 16 у Святошинському районі столиці стався провал на самопливному колекторі діаметром 1200 мм, розміром 3х4 м.

    «Провал накритий і огороджений. Колектор працює без підпору, необхідно замінити аварійну ділянку профілю 93 м. Питання щодо виконання робіт вирішується», – йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Волоська, 38/39А
    • вул. Сержа Лифаря, 3
    • вул. Миколи Закревського, 35
    • вул. Лісорубна, 4 - 18
    • вул. Дмитра Яворницького, 31
    • вул. Нововокзальна, 53, 65, 67
    • вул. Жилянська, 59, 69/71, 75
    • вул. Сім'ї Прахових, 19
    • вул. Монтажників, 62

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварій на мережі.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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    Аварії залишили частину Києва без води (адреси)