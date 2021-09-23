Аварії залишили частину Києва без води (адреси)
Сталася масштабна аварія на колекторі у Святошинському районі
У четвер, 23 вересня, у будинках на дев’яти вулицях Києва відсутнє холодне водопостачання через аварії на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Зокрема, 22 вересня по вул. Ушакова, 16 у Святошинському районі столиці стався провал на самопливному колекторі діаметром 1200 мм, розміром 3х4 м.
«Провал накритий і огороджений. Колектор працює без підпору, необхідно замінити аварійну ділянку профілю 93 м. Питання щодо виконання робіт вирішується», – йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Волоська, 38/39А
- вул. Сержа Лифаря, 3
- вул. Миколи Закревського, 35
- вул. Лісорубна, 4 - 18
- вул. Дмитра Яворницького, 31
- вул. Нововокзальна, 53, 65, 67
- вул. Жилянська, 59, 69/71, 75
- вул. Сім'ї Прахових, 19
- вул. Монтажників, 62
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварій на мережі.