Аварії залишили частину Києва без води (адреси)

Сталася масштабна аварія на колекторі у Святошинському районі

У четвер, 23 вересня, у будинках на дев’яти вулицях Києва відсутнє холодне водопостачання через аварії на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Зокрема, 22 вересня по вул. Ушакова, 16 у Святошинському районі столиці стався провал на самопливному колекторі діаметром 1200 мм, розміром 3х4 м.

«Провал накритий і огороджений. Колектор працює без підпору, необхідно замінити аварійну ділянку профілю 93 м. Питання щодо виконання робіт вирішується», – йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Волоська, 38/39А

вул. Сержа Лифаря, 3

вул. Миколи Закревського, 35

вул. Лісорубна, 4 - 18

вул. Дмитра Яворницького, 31

вул. Нововокзальна, 53, 65, 67

вул. Жилянська, 59, 69/71, 75

вул. Сім'ї Прахових, 19

вул. Монтажників, 62

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварій на мережі.