Аварії залишили киян без води (список адрес)
На вул. Кирилівській чергуватиме автоцистерна з питною водою
У понеділок, 7 грудня, в Києві сталось пошкодження трубопроводу діаметром 300 мм по вул. Кирилівській. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Кирилівська, 31, 35
«Для виконання ремонтних робіт необхідно виконати розриття, для чого залучена спеціальна техніка. Наші фахівці вже працюють над усуненням пошкодження, і водопостачання буде відновлено найближчим часом. Для забезпечення потреб споживачів на місці чергуватиме автоцистерна з питною водою», – повідомили в Київводоканалі.
Також 8 грудня через пошкодження на водопровідній мережі по вул. Ушакова Миколи, 2 тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Ушакова, 2, 4, 6;
- просп. Перемоги, 148/1;
- вул. Чорнобильська, 3.
Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
з 20:00 8 грудня до 7:00 9 грудня
- вул. Литвиненко-Вольгемут, 5, 5А, 5Б, 4, 6, 3.
8 грудня з 18:00 до 24:00
- пл. Севастопольська, 1.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.