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    Аварії залишили киян без води (список адрес)

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    У будинках на шести вулицях Києва зникла вода - Аварії залишили киян без води (список адрес)
    У будинках на шести вулицях Києва зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    На вул. Кирилівській чергуватиме автоцистерна з питною водою

    У понеділок, 7 грудня, в Києві сталось пошкодження трубопроводу діаметром 300 мм по вул. Кирилівській. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Кирилівська, 31, 35

    «Для виконання ремонтних робіт необхідно виконати розриття, для чого залучена спеціальна техніка. Наші фахівці вже працюють над усуненням пошкодження, і водопостачання буде відновлено найближчим часом. Для забезпечення потреб споживачів на місці чергуватиме автоцистерна з питною водою», – повідомили в Київводоканалі.

    Також 8 грудня через пошкодження на водопровідній мережі по вул. Ушакова Миколи, 2 тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ушакова, 2, 4, 6;
    • просп. Перемоги, 148/1;
    • вул. Чорнобильська, 3.

    Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    з 20:00 8 грудня до 7:00 9 грудня

    • вул. Литвиненко-Вольгемут, 5, 5А, 5Б, 4, 6, 3.

    8 грудня з 18:00 до 24:00

    • пл. Севастопольська, 1.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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