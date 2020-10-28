Аварія на колекторі в Києві: за справу взялася поліція



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Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події Фото: Нацполіція

Газом отруїлися троє працівників Київводоканалу

Столична поліція встановлює обставини отруєння працівників Київводоканалу під час ремонтних робіт на колекторі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Біля 11 години до поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі на вулиці Тростянецькій у колекторі постраждали працівники. На місце негайно вирушили екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та представники інших профільних служб та відомств», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під час аварійно-ремонтних робіт колектору відбувся витік суміші газу, яким отруїлися троє працівників установи. Наразі їм надається медична допомога.

На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Проводиться перевірка за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

Раніше Київводоканал повідомив, що під час ремонтних робіт відбувся витік газу, в результаті чого постраждали працівники Київводоканалу.

Столичне управління ДСНС повідомляло, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.