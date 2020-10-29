Аварія на колекторі: в лікарні помер один із працівників Київводоканалу



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Постраждалих працівників Київводоканалу госпіталізували Фото: ДСНС

Київводоканал візьме на себе всі витрати у зв’язку з похованням та надасть допомогу родині

Один із постраждалих внаслідок аварії в колекторі на вул. Тростянецькій працівників Київводоканалу помер у реанімації. Інший робітник підприємства перебуває у лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості, ще один лікується вдома.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

«На жаль, помер наш співробітник, що постраждав в наслідок надзвичайної ситуації, яка виникла сьогодні через витік газоповітряної суміші на Новодарницькому колекторі. Електрогазозварник 6 розряду Лисюк Анатолій Петрович, 1959 р.н., намагався надати допомогу своїм колегам, що працювали на глибині, але, на жаль, сам зазнав пошкоджень, від яких помер у лікарні», - написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор Київводоканалу Дмитро Новицький.

Підприємство візьме на себе всі витрати у зв’язку з похованням та надасть допомогу родині.

Нагадаємо, 28 жовтня під час ремонтних робіт на колекторі відбувся витік газу, в результаті чого постраждали працівники Київводоканалу.

Столичне управління ДСНС повідомляло, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.

Столична поліція встановлює обставини інциденту під час ремонтних робіт на колекторі.