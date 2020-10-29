Аварія на колекторі з трагічними наслідками: Київводоканал озвучив попередню причину



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Сталась аварії в колекторі на вул. Тростянецькій Фото: Київводоканал

Відбулася стрімка зміна гідропневматичного режиму у колекторі

Триває службове розслідування, що має встановити обставини і причини надзвичайної ситуації, що сталась 28 жовтня на Новодарницькому колекторі і в результаті якої постраждали три співробітники Київводоканалу.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

За попередньою версією, відбулася стрімка зміна гідропневматичного режиму у колекторі, що обумовило раптовий викид сірководню.

«Двоє фахівців, які працювали на глибині, були екіпіровані з дотриманням правил техніки безпеки праці: користувались газоаналізаторами та, відповідно до правил, мали на собі страховочні пояси, завдяки яким, коли стався гідравлічний удар, вони змогли втриматись. Загинув той наш колега, що намагався їм допомогти піднятись на поверхню. За планом робіт, він не мав спускатись на глибину, тому не мав на собі відповідного спорядження, через що отримав найбільший ступінь отруєння», – повідомили у Київводоканалі.

Службове розслідування триває. Його неупредженість та об’єктивність контролює особисто генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.

Після випадку на Новодарницькому колекторі підприємство терміново проводить додаткові інструктажі для співробітників департаментів каналізаційного і водопровідного господарств.

Нагадаємо, 28 жовтня під час ремонтних робіт на колекторі відбувся витік газу, в результаті чого постраждали три працівники Київводоканалу. Один з них помер у реанімації, інший – перебуває у лікарні, ще один працівник – лікується вдома.

Столичне управління ДСНС повідомляло, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.

Столична поліція встановлює обставини інциденту під час ремонтних робіт на колекторі.