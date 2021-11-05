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    Аварія залишила без води 13 житлових масивів Києва (список)

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    У водопровідній мережі буде знижено тиск, тому у квартирах на верхніх поверхах будинків може зникнути вода - Аварія залишила без води 13 житлових масивів Києва (список)
    У водопровідній мережі буде знижено тиск, тому у квартирах на верхніх поверхах будинків може зникнути вода
    Фото з відкритих джерел

    На час ліквідації аварії киянам слід запастися водою

    У п’ятницю, 5 листопада, буде знижено тиск у зовнішніх водопровідних мережах на 13 житлових масивах Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Це пов’язано з ліквідацією пошкодження, що виникло на водоводі великого діаметру Д=1400мм по Великій Кільцевій дорозі.

    Тиск у водопровідних мережах буде знижено з 12:00 до усунення аварії.

    Перелік масивів, де буде знижено тиск на час аварійно-відновлювальних робіт:

    1. Микільська Борщагівка,
    2. Південна Борщагівка,
    3. Теремки-1,
    4. Теремки-2,
    5. Феофанія,
    6. Голосіїв,
    7. Батиєва Гора,
    8. Залізничний масив,
    9. Олександрівська Слобідка,
    10. Солом’янка,
    11. Першотравневий масив,
    12. Чоколівка,
    13. Відрадний.

    Зона зниження тиску відображена на карті

    Також «Київводоканал» попереджає, що з 20:00 5 листопада до 13:00 6 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Саксаганського, 23/50, 25, 25А, 25Б, 27, 27Б, 29, 31/27, 37, 37А, 37А, 39А, 39Б, 41, 41В, 43, 33, 43Б, 55, 57, 59, 59Б, 18/48, 20, 22, 22Б, 24/27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/78, 42, 44, 44Б, 44Г, 40/85;
    • вул. Володимирська, 76, 76Б, 77, 79, 81, 83;
    • вул. Антоновича, 25А, 28, 32.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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    Аварія залишила без води 13 житлових масивів Києва (список)