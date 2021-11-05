Аварія залишила без води 13 житлових масивів Києва (список)
На час ліквідації аварії киянам слід запастися водою
У п’ятницю, 5 листопада, буде знижено тиск у зовнішніх водопровідних мережах на 13 житлових масивах Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Це пов’язано з ліквідацією пошкодження, що виникло на водоводі великого діаметру Д=1400мм по Великій Кільцевій дорозі.
Тиск у водопровідних мережах буде знижено з 12:00 до усунення аварії.
Перелік масивів, де буде знижено тиск на час аварійно-відновлювальних робіт:
- Микільська Борщагівка,
- Південна Борщагівка,
- Теремки-1,
- Теремки-2,
- Феофанія,
- Голосіїв,
- Батиєва Гора,
- Залізничний масив,
- Олександрівська Слобідка,
- Солом’янка,
- Першотравневий масив,
- Чоколівка,
- Відрадний.
Зона зниження тиску відображена на карті
Також «Київводоканал» попереджає, що з 20:00 5 листопада до 13:00 6 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Саксаганського, 23/50, 25, 25А, 25Б, 27, 27Б, 29, 31/27, 37, 37А, 37А, 39А, 39Б, 41, 41В, 43, 33, 43Б, 55, 57, 59, 59Б, 18/48, 20, 22, 22Б, 24/27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/78, 42, 44, 44Б, 44Г, 40/85;
- вул. Володимирська, 76, 76Б, 77, 79, 81, 83;
- вул. Антоновича, 25А, 28, 32.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.