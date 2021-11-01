Величезне провалля на столичному проспекті ліквідовано (фото)

Провалля розміром 10 на 15 м засипали та заасфальтували

Ремонтні роботи тривали дві доби

31 жовтня було завершено асфальтування проїжджої частини на проспекті Алішера Навої, де 29 жовтня сталося провалля на проїжджій частині розміром 10 на 15 м. Про це повідомляє «Київводоканал».

Відновлено покриття на усіх трьох смугах дороги та повністю відновлено рух транспорту.

Нагадаємо, 29 жовтня, через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» відбулось промивання основи дороги з провалом асфальтового покриття.

Через аварію патрульні перекривали рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.

Ремонтні бригади засипали провал, защебенили та потім заасфальтували.

За повідомленням «Київводоканалу», стався витік з колодязя, а опісля – провал на проїжджій частині.