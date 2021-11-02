Екоінспекція нарахувала «Київводоканалу» штраф на понад 24 млн грн

«Київводоканал» здивований заявою Держекоінспекції про незаконність використання артезіанських свердловин

Державна екологічна інспекція Столичного округу під час позапланової перевірки виявила, що «Київводоканал» у період з жовтня 2019-го до липня 2020 року здійснював забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами. Про це повідомляє пресслужба Інспекції.

Інспекцією проведено розрахунок збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів ПрАТ «АК «Київводоканал», обумовлених самовільним використанням водних ресурсів при відсутності спецдозволу на користування надрами.

Збитки становлять понад 24,2 млн грн. Екоінспекція направила претензію на добровільне відшкодування збитків до підприємства.

Також під час перевірки були проведені лабораторні дослідження проб води, відібраної на водовипусках. Зафіксовані наступні перевищення у місці скиду зворотних вод:

Бортницької станції аерації перевищення нормованих значень ГДС завислих речовин у 1,5 раза, нітрат іонів у 3 рази;

вод Дніпровської водопровідної станції – перевищення ГДС фосфатів у 6-7,5 разів;

Деснянської водопровідної станції – перевищення нормованих значень ГДС за показником алюмінію у 3 рази.

Водночас, «Київводоканал» заявляє, що не отримував офіційних документів від Держекоінспекції про нарахування штрафу.

«Зі свого боку зазначимо, що жодних офіційних документів з цього приводу Товариство досі не отримало. Зауважимо, що представники «Київводоканалу» під час перевірки пред’являли Держекоінспекції чинні дозволи на використання артезіанських свердловин, тому заява Держекоінспекції про незаконність дій підприємства викликає щонайменше подив. У будь-якому разі усі коментарі з нашого боку будуть можливі тільки після отримання офіційних документів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.