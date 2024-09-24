Автобус № 7, який ходить до Центрального вокзалу, двічі за тиждень мінятиме маршрут
Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків
Столичний автобус № 7, який ходить з Львівської площі до Центрального вокзалу, 24 та 27 вересня мінятиме маршрут. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».
Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Бульварно-Кудрявській.
Тож, до закінчення торгівлі, рух автобусів буде організовано наступним чином:
- залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа.
- вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».
Киян просять планувати поїздки заздалегідь.
Нагадаємо, з вівторка, 24 вересня, на станції метро «Берестейська» буде проводитися капітальний ремонт ескалаторів – їх закриватимуть почергово.
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