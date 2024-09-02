Безкоштовний проїзд для школярів у Києві: як оформити учнівський електронний квиток

Для безоплатного проїзду школярам необхідно лише валідувати свій учнівський квиток у транспорті

З 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для учнів знову безоплатний

Школярі Києва знову можуть безоплатно їздити в громадському транспорті з вересня й до кінця червня наступного року. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Цифровий».

«З 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для учнів знову безоплатний. Для цього школярам необхідно лише валідувати свій учнівський квиток у транспорті», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для того, щоб замовити його, потрібно:

Обрати сервіс «Замовлення учнівського», далі заповнити дані учня й замовити цифровий квиток.

Отримати номер і пін-код учнівського. Він надійде, щойно навчальний заклад підтвердить дані.

Додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Якщо ж пластиковий учнівський уже додано до застосунку, треба перейти в його налаштування й перетворити на цифровий.

У тому разі, якщо смартфона поки що немає, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додаток до цифрового.

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