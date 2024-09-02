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Безкоштовний проїзд для школярів у Києві: як оформити учнівський електронний квиток

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Безкоштовний проїзд для школярів у Києві: як оформити учнівський електронний квиток
Для безоплатного проїзду школярам необхідно лише валідувати свій учнівський квиток у транспорті
фото з відкритих джерел

З 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для учнів знову безоплатний

Школярі Києва знову можуть безоплатно їздити в громадському транспорті з вересня й до кінця червня наступного року. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Цифровий».

«З 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для учнів знову безоплатний. Для цього школярам необхідно лише валідувати свій учнівський квиток у транспорті», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для того, щоб замовити його, потрібно: 

  • Обрати сервіс «Замовлення учнівського», далі заповнити дані учня й замовити цифровий квиток.
  • Отримати номер і пін-код учнівського. Він надійде, щойно навчальний заклад підтвердить дані.
  • Додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Якщо ж пластиковий учнівський уже додано до застосунку, треба перейти в його налаштування й перетворити на цифровий.

У тому разі, якщо смартфона поки що немає, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додаток до цифрового.

Нагадаємо,  27 серпня, Київський фунікулер відновив роботу після місячного планового ремонту. Фахівці відремонтували обладнання, провели технічне обслуговування та поточний ремонт вагонів. Зазначається, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.

До слова, активна фаза будівництва метро на Виноградар має розпочатися у жовтні. КП «Київський метрополітен» уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар із ТОВ «Група компаній «Автострада». Як зазначив Кандибор, умови договору не передбачають передплати. Компанія виконуватиме підрядні роботи власним коштом.

Теги: громадський транспорт транспорт квиток Київ

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